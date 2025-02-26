Приняла роды за несварение: студентка из Канска объяснила, зачем выкинула младенца в мусорку

17-летняя студентка Канского политехнического колледжа, родившая ребенка в туалете общежития и выкинувшая его в мусор, заявила, что не знала о беременности. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве уточнили, что девушка родила дочь в туалете общежития, находясь на 37-й неделе беременности. Студентка поместила тело младенца в мусорное ведро, а сама ушла в душ.

Тело новорожденной обнаружили соседки по общежитию. Девушки рассказали о случившемся воспитателю. Медработники диагностировали смерть младенца и увезли роженицу в больницу. Объясняя случившееся, девушка заявила, что приняла процесс родов за проблемы с пищеварением. О своей беременности она якобы не знала.

Семью девушки охарактеризовали с положительной стороны, на учете в органах профилактики не стояли. В отношении студентки возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. За убийство новорожденного ей грозит от двух до четырех лет лишения свободы.

Мама студентки призналась в разговоре с sibnovosti.ru, что также не знала о положении дочери. По ее словам, девушка раскаивается в случившемся.

Похожий случай недавно произошел в Красноярске, где школьница родила ребенка на шестом месяце беременности, а затем избавилась от младенца.