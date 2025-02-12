В Красноярске школьница родила ребенка и выбросила его в мусорный бак

В Красноярске школьница родила ребенка на шестом месяце беременности, а затем избавилась от младенца. Она оставила его в мусорном баке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, девочка родила, когда была только на 22 неделе беременности. Кто именно отец ребенка, пока не уточняется. Предварительно, после появления малыша на свет, его юная мама выбросила его, но он смог выжить.

Когда младенца нашли, он подавал признаки жизни. В СК по Красноярскому краю отметили, что он сильно кричал. Мама ребенка после родов попала в больницу. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Сообщается, что у нее было кровотечение.

На данный момент девочка находится в создании. Выяснилось, что она проживает с матерью и отчимом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мигрант надругался над третьеклассницей. В полицию обратилась мама пострадавшей девочки.