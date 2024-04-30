В Подмосковье мужчину пытались зарезать, чтобы отобрать шаурму

В Подмосковье неизвестный напал на 41-летнего мужчину с шаурмой и попытался отобрать у него еду, нанеся несколько ножевых ранений. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По информации источника, пострадавший купил в киоске шаурму и направился в сторону станции МЦД «Нахабино». Неожиданно на него набросился незнакомец и попытался отобрать еду. В ходе потасовки нападавший вытащил нож и нанес несколько ударов в грудь и спину.

Пострадавшего доставили в больницу. Злоумышленник скрылся с места ЧП, в настоящий момент его разыскивает полиция.

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