Россиянин едва не зарезал бывшую жену в примерочной ТЦ из-за ревности

Мужчина едва не зарезал экс-супругу в примерочной торгового центра на Святоозерской улице в Москве. Об это сообщает пресс-служба СК РФ по столице.

По информации источника, ЧП произошло в ТЦ «Косино Парк» накануне. Предварительно, между бывшими супругами случился конфликт в ТЦ, его причины неизвестны. В ходе спора мужчина ударил экс-жену ножом.

В результате пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии отсутствует.

Нападавший скрылся с места инцидента, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам в подмосковных Люберцах. В настоящий момент полиция устанавливает другие детали и обстоятельства ЧП.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее мы писали, что в Москве старшеклассник ударил товарища ножом в грудь из-за затяжной ссоры. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина несколько раз выстрелил в супружескую пару из пневматического ружья.