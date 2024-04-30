Россиянин едва не зарезал бывшую жену в примерочной ТЦ из-за ревности
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Мужчина едва не зарезал экс-супругу в примерочной торгового центра на Святоозерской улице в Москве. Об это сообщает пресс-служба СК РФ по столице.
По информации источника, ЧП произошло в ТЦ «Косино Парк» накануне. Предварительно, между бывшими супругами случился конфликт в ТЦ, его причины неизвестны. В ходе спора мужчина ударил экс-жену ножом.
В результате пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии отсутствует.
Нападавший скрылся с места инцидента, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам в подмосковных Люберцах. В настоящий момент полиция устанавливает другие детали и обстоятельства ЧП.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее мы писали, что в Москве старшеклассник ударил товарища ножом в грудь из-за затяжной ссоры. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина несколько раз выстрелил в супружескую пару из пневматического ружья.