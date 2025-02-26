В Подмосковье мужчина выбросил подаренный супруге Porsche на помойку

В подмосковных Мытищах мужчина выкинул на помойку машину Porsche, которую подарил супруге на 14 февраля. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянин рассчитывал наладить отношения с женой и приобрел ей автомобиль за 3 миллиона рублей. Иномарка был слегка повреждена после ДТП, однако мужчина все равно решил подарить его супруге на День святого Валентина, пообещав быстро отремонтировать.

Однако избранница не оценила подобный подарок. Увидев битое авто с бантом, она восприняла это как насмешку и отказалась от Porsche. Разочарованный супруг выбросил автомобиль в мусорный бак, как ненужную вещь. Жена не стала его уговаривать и даже не стала поздравлять с 23 февраля.

Знакомые семьи заявили, что мужчина пока не решил, что делать с отвергнутым презентом дальше.

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