Содержала мать-терапевт: в захламленной квартире обнаружили трех детей, старший из которых — Маугли

Семью из Мурино поставили на особый учет из-за условий содержания детей. Несовершеннолетних, которых в СМИ называют не иначе как Маугли, обнаружили без взрослых в захламленной квартире. Их мама — медик, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Бабушка детей, как и мать, работает медиком, а также является профессором кафедры. По какой причине несовершеннолетние оказались в обстановке, не соответствующей нормам проживания, пока не известно.

Старший ребенок, как выяснили журналисты, не разговаривает и не понимает речь. Он нигде не учится — умеет открывать дверь и может сам поесть, но везде разбрасывает еду. Средний — ходит в школу, а младший — сидит дома, в детский сад его отдавать не собираются.

Пока что дети находятся с бабушкой. Их мать не лишат родительских прав. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в Красноярске школьница родила ребенка на шестом месяце беременности. Она избавилась от ребенка, выбросив его в мусорный бак.