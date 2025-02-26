«Э, выходи»: в Свердловской области жители неделю ищут мэра города, который не хочет работать

Возмущению жителей города Березовский в Свердловской области нет предела — люди вышли к дому мэра и потребовали, чтобы тот наконец-то начал работать. Однако ответ они так и не услышали. Сразу же после избрания глава таинственно пропала, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

35-летняя Юлия Маслакова победила на выборах 30 января. Она шла на них в качестве кандидата, который должен был создать видимую оппозицию нынешнему главе. Но получилось так, что депутаты решили проголосовать против градоначальника.

В итоге женщина стала мэром. Она пыталась взять самоотвод — члены правления его не приняли. С тех пор о местонахождении градоначальницы ничего не известно, она даже не явилась на инаугурацию. Местные жители теперь ходят к ее небольшому дому в городе и кричат: «Э, выходи!».

Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Сергей Салмин принял решение отправиться добровольцем на СВО. Губернатор региона поддержал его решение.