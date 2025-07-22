В Подмосковье мужчина сломал 10-летнему мальчику позвоночник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

10-летний житель поселка Белоомут Луховицкого района Подмосковья был накануне госпитализирован с переломом позвоночника. Медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы диагностировали у ребенка компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

Сообщается, что травму ребенок получил в ходе драки с мужчиной, с которым он был знаком. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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