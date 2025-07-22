Восьмилетний мальчик полгода жил с пластиковым колпачком в бронхах, который случайно вдохнул

В Москве у ребенка нашли пластиковый колпачок в бронхах. Полгода он скрывал от родителей, что случайно вдохнул его, поэтому все это время его лечили от пневмонии. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, семья восьмилетнего мальчика обратилась к врачам после шести месяцев неудачного лечения. Родные ребенка рассказали, что, кроме пневмонии, он постоянно заражался респираторными инфекциями. Медики провели обследование и обнаружили, что у юного пациента воспалено правое легкое и нарушена вентиляция, а все из-за пластикового колпачка, который застрял в бронхах.

Когда об инородном теле стало известно, школьник признался, что действительно случайно вдохнул его шесть месяцев назад, но не рассказал о случившемся родителям.

Чтобы достать колпачок, врачи провели хирургическое вмешательство. Операция длилась полчаса. Сообщается, что на данный момент с мальчиком уже все хорошо.

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