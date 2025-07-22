В Санкт-Петербурге женщина выстрелила в мать с двумя детьми из-за места на трибуне

В Санкт-Петербурге местная жительница выстрелила из газового пистолета в мать с двумя детьми. Причиной ее поступка стало занятое ребенком место на трибуне. Об этом пишет Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Конфликт случился на Елагином острове во время фестиваля уличных театров. Сообщается, что 24-летняя жительница Северной столицы сперва напала на девятилетнюю девочку, приехавшую в город с мамой и сестрой из Карелии, обматерив ее. Ребенок якобы занял ее место на трибуне.

После того, как девочка пожаловалась маме, между женщинами вспыхнула ссоры. Словесная перебранка закончилась тем, что неадекватная девушка выстрелила в сторону отдыхающей семьи. В результате 36-летняя жительница Петрозаводска получила химический ожог глаз первой степени. У обоих ее детей врачи диагностировали синдром сухого глаза.

Стрелявшую удалось задержать по горячим следам и доставить в отдел МВД. Пока на нее завели административное дело по статье хулиганство, однако дело может быть переквалифицировано в уголовное.

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