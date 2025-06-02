В Подмосковье мигрант за рулем трактора задавил подростка и выбросил труп в реку

В Дмитровском районе Московской области мигрант случайно задавил 14-летнего подростка во время полевых работ и выбросил труп в реку. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, 35-летний мужчина несколько дней назад работал на тракторе и не заметил мальчика, который стоял рядом. Он совершил наезд, от которого подросток скончался на месте. Но вместо того, чтобы сообщить о происшествии, водитель попытался скрыть следы преступления – перевез тело к реке Сестра и сбросил его в воду.

В настоящий момент тело погибшего обнаружено. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении мигранту обвинения в убийстве по неосторожности.

Ранее мы писали о том, что мигрант убил жителя Балашихи из-за просьбы не материться. Он нанес один удар мужчине, тот скончался.

Также стало известно о том, что в Новом Уренгое банда мигрантов избила 11-летнюю дочь участника СВО. В ходе разбирательств выяснилось, что этот случай был не единичным — на девочку уже нападали в январе.