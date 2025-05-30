Мигрант убил жителя Балашихи из-за просьбы не материться

В Балашихе мигрант убил мужчину, который попросил его не материться. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, конфликт со смертельным исходом произошел у железнодорожной станции Кучино.

Выяснилось, что житель просил мигранта не ругаться матом. Тот ударил его в лицо, мужчина потерял сознание и упал на асфальт. Пострадавший был госпитализирован, но врачи в больнице уже не смогли ему помочь.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Подозреваемым 2003 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы также утверждают, что иностранец проявлял агрессию и к другим прохожим. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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