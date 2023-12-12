В Подмосковье мигрант попытался изнасиловать женщину и нанес травмы ее защитнику

В подмосковном Подольске иностранец попытался изнасиловать женщину и был арестован. Об этом сообщает управление СК РФ по Московской области.

Уточняется, что 33-летний гражданин Узбекистана накинулся на жительницу Подольска и попытался изнасиловать. В этот момент рядом проходил мужчина, который решил заступиться за россиянку. В результате иностранец избил защитника, после чего скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Сразу после ЧП пострадавший обратился за помощью к правоохранителям. Вскоре полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Мигранта обвинили в попытке изнасилования и причинении легкого вреда здоровью.

Сейчас проводятся необходимые экспертизы.

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