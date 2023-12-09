Мужчину обвинили в совращении семилетней падчерицы и ее одноклассницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя поселка Елань Волгоградской области по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних — жертвами мужчины стали падчерица и ее одноклассница.

Стражи порядка начали расследование в отношении селянина еще весной этого года, пишет Life.ru. По данным следствия, мужчина виновен в совращении двух девочек — семилетней падчерицы и ее одноклассницы.

При этом мать девочки и супруга обвиняемого утверждает, что глава семейства ничего плохого не совершал. По ее словам, дочь оклеветала отчима. Кроме того, виновным мужчину признают мать женщины и ее брат.

О проблемах в семье рассказал старший ребенок, 15-летняя девочка. Она перебралась жить к бабушке, так как, по ее словам, дома стало все плохо. Какие-то детали школьница раскрывать не стала.

Ранее в Якутии вынесли приговор мужчине, который изнасиловал девушку-инвалида. За совершение преступления обвиняемого отправили в колонию.