Официант изнасиловал туристку на борту круизного лайнера

Туристка подверглась сексуальному насилию на борту круизного лайнера на Майорке. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

По данным источника, 25-летний официант познакомился с иностранкой и предложил встретиться с ней после рабочей смены в ее каюте. Однако, когда туристка не согласилась заниматься с ним сексом без презерватива, он ее изнасиловал.

Сразу после этого пострадавшая обратилась к руководству экипажа лайнера. По прибытии в порт Пальмы, столицу Майорки, злоумышленника арестовали сотрудники гражданской полиции Испании.

Уточняется, что задержанный сотрудник ресторана является индийцем. При этом подробности об изнасилованной туристке не раскрываются, ее возраст и национальность также неизвестны.

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