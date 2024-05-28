В Подмосковье курьер два дня караулил девушку и пытался затащить ее в кусты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

18 мая 2024 года в Долгопрудном курьер напал на 17-летнюю девушку и попытался затащить ее в кусты. Потерпевшая закричала. Ей удалось вырваться и сбежать.

Ситуация повторилась 25 мая. Девушке вновь удалось спастись. После повторного нападения она вместе с мамой отправилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении. Им оказался работник доставки. На данный момент выясняются все детали произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жертву на улице Верности и признался ей в любви. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника-каменщика. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что курьер в маске доставил петербургскому фотографу Александру Петросяну посылку с тараканами.