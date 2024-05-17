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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 17 мая 2024, 11:16
1 мин.

Напал и затащил в кусты: каменщик изнасиловал 19-летнюю студентку из Китая

В Петербурге мужчина изнасиловал жертву на улице Верности и признался ей в любви.
Напал и затащил в кусты: каменщик изнасиловал 19-летнюю студентку из Китая

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт Петербурге задержали 32-летнего каменщика из Узбекистана, который подозревается в изнасиловании 19-летней китаянки на улице Верности.

В полицию обратилась жертва — студентка «Политеха», передает Telegram-канал Mash на Мойке. Она рассказала стражам порядка, что шла поздно вечером по улице Верности и подверглась нападению неизвестного.

Некий мужчина затащил девушку в кусты, повалил на землю, содрал с нее одежду и изнасиловал. В процессе маньяк признавался жертве в любви.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося правоохранители установили личность предполагаемого преступника и провели его задержание. Им оказался каменщик, проживающий на Васильевском острове.

Ранее в Северной столице 17-летняя школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании. По факту случившегося назначена проверка.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Мойке
Автор:Артем Хохлов
Теги:
изнасилование
Петербург