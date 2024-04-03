Курьер в маске доставил посылку с тараканами петербургскому фотографу Петросяну

Курьер в маске доставил петербургскому фотографу Александру Петросяну посылку с тараканами. Он считает, что это месть педагогов из коррекционной школы – накануне мужчина выиграл суд против классного руководителя и логопеда из образовательного учреждения.

Подробности приводит сайт mk.ru.

3 апреля курьер передал коробку – в ней лежала упаковка из-под яиц, внутри было около 50 тараканов. В коробке находилась записка следующего содержания: «С любовью для Александра от фанатов его творчества».

Семья Петросяна считает, что таким образом на проигрыш в суде отреагировали педагог и логопед из школы, куда ходит сын с особенностями развития. Мальчик не разговаривает – только от других детей стало известно, что в школе его били. Однажды родители подложили в карман ребенку диктофон – из записи выяснилось, что детей в классе «не считают за людей» и «говорят, как с животными».

Известно, что проигравших суд педагогов отстранили от обязанностей и приговорили к 10 суткам ареста.

Ранее сообщалось, что на Кубани ребенок с аутизмом ушел из дома и пропал. 10-летний мальчик вышел на улицу с планшетом.