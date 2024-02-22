Шестеро детей попали в больницу после купания в бассейне под Самарой

В Самарской области шестеро детей попали в больницу с отравлением хлором. Известно, что все они были на базе отдыха, где плавали в бассейне. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, медицинская помощь понадобилась несовершеннолетним в возрасте от четырех до одиннадцати лет после того, как они искупались в бассейне. По предварительной информации, им стало плохо из-за хлора, которым они надышались. Один из малолетних был госпитализирован в тяжелом состоянии. Остальных отпустили домой после оказания необходимой помощи.

Как стало известно, после случившего бассейн, где отравились дети, закрыли. Там сейчас работают следователи. При этом сам отель продолжает работать.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до двух лет.

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