В Подмосковье ищут живодера, издевавшегося над собакой

В Подмосковье ищут живодера, который издевался над собакой. Хозяйка привела джек-рассела к ветеринару и выяснилось, что питомец пережил насилие. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, собака потерялась утром 19 апреля в Люберцах. Она выбежала из дома и пропала. Хозяйка сразу обратилась в местные группы. Только вечером питомца обнаружили в подъезде одного из домов, он был в крови и с серьезными травмами.

Когда пса привезли к ветеринару, то оказалось, что его изнасиловали. Питомцу провели операцию, но говорят, что точных гарантий на полное восстановление здоровья нет.

Хозяйка джек-рассела сообщила, что он вынужден ходить в подгузниках. Возможно, он уже не сможет без них. Она обратилась в полицию с заявлением, чтобы живодера нашли.

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