В Москве мужчина выбил дверь в квартиру соседей и избил собаку из-за лая

В Москве неадекватный мужчина выбил дверь в квартиру соседей и жестоко избил собаку. В этот момент владельцев не было дома, и пес скулил в одиночестве.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Шолохова.

Избитую и покалеченную собаку мужчина положил в пакет, отнес в другой подъезд и там оставил. Животное нашли неравнодушные соседи и отвезли в ветеринарную клинику. Через общедомовой чат нашлась и хозяйка собаки.

Нападавшего задержали, в ходе допроса он заявил, что пошел на преступление, так как устал от громкого лая. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом.

Пострадавшая от рук живодера собака породы джек-рассел-терьер постепенно приходит в себя и идет на поправку, ее уже вернули хозяйке.

Ранее мы писали, что житель Кирова убил собаку породы йоркширский терьер из ревности. Мужчине не нравилось, что принадлежавшее ему животное боялось его и постоянно находилось с женщиной. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).