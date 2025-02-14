«В больнице, совсем не едят, лапы переломаны»: мужчина выбросил котов бывшей жены из окна восьмого этажа

Живодер попытался расправиться с котятами бывшей жены в Набережных Челнах. Он заявился к экс-супруге и выбросил питомцев из окна на восьмом этаже, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Конфликт между бывшими супругами произошел из-за ревности. Мужчина узнал, что его экс-возлюбленная нашла нового кавалера. Это привело жителя Набережных Челнов в ярость, после чего он решил отомстить женщине.

Он пришел к бывшей жене домой и выбросил ее котят из окна. В результате падения питомцы выжили, но получили тяжелые травмы. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

«Котята в больнице, совсем не едят, лапы переломаны», — пишу местные СМИ.

Женщина, в свою очередь, уверяет, что ей не нужны котята, и вообще они упали сами. Однако, по мнению соседей, она специально выдумала эту историю.

Ранее в Подмосковье парень выбросил чихуахуа своей девушки. Гибель животного он снял на видео.