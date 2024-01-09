В Новосибирске мужчина 5 раз пытался украсть мандарин из магазина. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на агентство безопасности «Гвардия».

По информации источника, местный житель 4 раза приходил в продуктовый магазин, чтобы украсть один мандарин. Однако его попытки не увенчались успехом.

Пятая попытка мужчины оказалась более успешной. Местный житель сумел пересечь линию касс, но его задержали охранники. После этого с ним провели профилактическую беседу и отпустили домой. Причина подобного поведения мужчины пока не уточняется.

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