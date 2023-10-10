В Подмосковье грабители вывезли из ТЦ на тележке банкомат с 2 млн

В Подмосковье грабители вывезли на тележке банкомат из ТЦ с 2 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, похищение банкомата из ТЦ произошло в Истре. Двое мужчин, не скрывая лица, зашли в магазин после его закрытия. Погрузив в тележку банкомат, они без труда покинули помещение. Сотрудники службы безопасности заметили пропажу спустя 13 часов.

Известно, что по факту произошедшего началась проверка.

Ранее мы писали о том, что в Ревде мужчина вскрыл банкомат в женской консультации и украл 2 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Перми в больнице лифт с пациентами внутри сорвался и рухнул в шахту.