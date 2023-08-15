Россиянин вскрыл банкомат в женской консультации и украл 2 млн рублей

В городе Ревда Свердловской области мужчина вскрыл банкомат в женской консультации. Он украл из аппарата 2 млн рублей.

Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, утром 14 августа неизвестный проник в здание, захватив в собой автоген – устройство для сварки. Перед тем, как подойти к банкомату, он заклеил лентой пожарную сигнализацию, открыл двери в регистратуре. Потом он вскрыл банкомат автогеном и забрал оттуда пять кассет на сумму 2 млн.

Злоумышленник пытался не оставить ни следа, но не вышло. Эксперты нашли след от обуви.

Источнику известно, что в банк поступил сигнал о незаконном проникновении, однако реакции не последовало. Грабителя ищут, возбуждено уголовное дело по статье о краже. Следователи не исключают, что имел место сговор.

Ранее вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко заявила, что ее дом ограбили. Оттуда вынесли стулья и посуду, а также проектор. Размер ущерба не назывался.