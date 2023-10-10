«Кабина была в дыму»: в больнице лифт с пациентами внутри рухнул в шахту

В пермской больнице лифт, в котором в тот момент находились люди, оборвался и рухнул в шахту. Двери не могли вскрыть в течение получаса. Об этом сообщает издание 59.ru.

По данным источника, ЧП произошло утром 10 октября на улице Лобачевского. На четвертом этаже лифт, полный пациентов, неожиданно вышел из строя. Кабина полетела вниз.

«Пациенты упали на пол от удара, кабина была в дыму», - рассказала собеседница СМИ.

После случившегося люди стали звонить в службу спасения, так как персонал больницы не мог справиться с открытием дверей. Из-за замкнутого пространства у многих в лифте началась паническая атака, однако вскоре всех все-таки удалось спасти.

Сильных повреждений пациенты не получили. У них зафиксировали лишь ушибы. На данный момент нет информации, в каком состоянии находятся пострадавшие.

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