Ребенок попал в больницу после посещения джакузи в фитнес-клубе: чуть не умер

В Москве 12-летний мальчик чуть не утонул в джакузи местного фитнес-клуба. Ребенок был госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным источника, все произошло в фитнес-клубе на улице Федосьино. Мальчик был в джакузи, но в какой-то момент ушел под воду и не смог выбраться своими силами.

«Малолетний госпитализирован», – отмечается в сообщении.

Данным инцидентом занялась Солнцевская межрайонная прокуратура. После случившегося будет проведена проверка, чтобы выяснить все подробности. На данный момент никакой дополнительной информации нет.

Ранее мы писали о том, что в Казани семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба. Заведение располагается в Советском районе города.

Также стали известны подробности гибели пятилетнего мальчика в бассейне в Башкирии. Оказалось, что многодетная семья вечером отправилась в физкультурно-оздоровительный комплекс, находящийся в селе Аскарово. В какой-то момент ребенок остался без внимания и начал тонуть. Спустя время его обнаружили в воде без признаков жизни. Правоохранители прибыли на место и организовали проверку.