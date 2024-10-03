Опубликовано 03 октября 2024, 10:311 мин.
В Подмосковье 4-летний ребенок получил травму в картинг-клубе из-за отказа тормозов машины
В Подмосковье мальчик сломал руку в картинг-клубе из-за отказа тормозов машины.
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4-летний мальчик получил травму во время похода в картинг-клуб в подмосковных Котельниках. Об этом пишет mk.ru.
По данным источника, ЧП произошло во время посещения ребенком и его отцом развлекательного заведения в одном из торговых центров в Котельниках. Отец и сын решили взять на прокат картинг, но во время поездки у машины отказали тормоза, и она врезалась в ограждение. В итоге несовершеннолетний получил перелом правой руки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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