В Подмосковье 4-летний ребенок получил травму в картинг-клубе из-за отказа тормозов машины

4-летний мальчик получил травму во время похода в картинг-клуб в подмосковных Котельниках. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло во время посещения ребенком и его отцом развлекательного заведения в одном из торговых центров в Котельниках. Отец и сын решили взять на прокат картинг, но во время поездки у машины отказали тормоза, и она врезалась в ограждение. В итоге несовершеннолетний получил перелом правой руки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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