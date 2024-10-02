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Опубликовано 02 октября 2024, 16:43
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Школьник облизал кресты на кладбище в Перми

Школьник облизал кресты на кладбище в Перми

© Freepik

Школьник облизал кресты на кладбище в Перми. Полиция установила личность ребенка. Об инциденте сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

По данным источника, школьник устроил на кладбище фотосессию. Мальчик обнимал и облизывал кресты.

После фотосессии школьник разместил снимки в своем Telegram-канале. Под фото была неподобающая подпись.

Агентство Ura.ru узнало, что личность школьника установлена. По факту проведения фотосессии на кладбище начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мальчик семи лет уехал в школу и был найден в другом городе. Оказалось, что он перепутал транспорт и сел не в тот.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «ЧП Пермь — новости»
Автор:Лилия Караева
Теги:
дети
фотосессия
школьник