Опубликовано 02 октября 2024, 16:431 мин.
Школьник облизал кресты на кладбище в Перми
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Школьник облизал кресты на кладбище в Перми. Полиция установила личность ребенка. Об инциденте сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь — новости».
По данным источника, школьник устроил на кладбище фотосессию. Мальчик обнимал и облизывал кресты.
После фотосессии школьник разместил снимки в своем Telegram-канале. Под фото была неподобающая подпись.
Агентство Ura.ru узнало, что личность школьника установлена. По факту проведения фотосессии на кладбище начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Челябинске мальчик семи лет уехал в школу и был найден в другом городе. Оказалось, что он перепутал транспорт и сел не в тот.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «ЧП Пермь — новости»
Автор:Лилия Караева