Подросток с ножом гонялся за детьми на уроке физкультуры

В Казани подросток взял в школу нож и гонялся с ним за одноклассниками на уроке. Об этом пишет Telegram-канал «Казань в Эфире | Новости» со ссылкой на одну из родительниц учащихся.

Уточняется, что ЧП произошло в здании школы по улице Япеева. Как рассказала женщина, подросток принес в школу нож, вытащил его на уроке физкультуры и гонялся за детьми. Собеседница канала заявила, что поведение юноши настораживает.

«Он, например, может резко встать, снять ремень и начать бить рандомного ребенка в классе. Может бросить на кого-нибудь стул или опрокинуть парту. Может ткнуть циркулем в лицо (конкретно моему сыну)», — высказалась обеспокоенная родительница.

Подписчица канала подчеркнула, что классный руководитель находится в состоянии безысходности, а руководитель образовательного учреждения якобы «боится огласки».

Комментарии школы и официальных ведомств по поводу произошедшего в настоящий момент отсутствуют.

Ранее мы писали, что в Кирове парень распылил перцовые баллончики в скейт-парке с детьми.