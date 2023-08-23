В Подмосковье 30-летнего полицейского заподозрили в растлении малолетней. Об этом информирует mk.ru.

По данным источника, в полицию обратилась жительница Ликино-Дулево и сообщила о случае со своей дочерью. Она заявила, что в течение нескольких месяцев неизвестный отправлял ее 15-летней наследнице интимные предложения. Также он просил подростка прислать фотографии без одежды и предлагал встречи для полового акта.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить личность преследователя. Им оказался 30-летний старшина. На данный момент мужчину задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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