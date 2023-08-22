В Удмуртии педофил надругался над подругами падчерицы в личном гараже

В Удмуртии, селе Совхозный, мужчина надругался над девочками 12-ти и 13-ти лет в своем гараже. Примечательно, что жертвы являлись подругами его падчерицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, злодеяния россиянин совершал в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Он заманил несовершеннолетних в помещение, предназначенное для стоянки автомобиля, находящееся на улице Первомайская, а затем совершил насильственные действия сексуального характера.

После полученной информации о преступлениях сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. На данный момент он по-прежнему не отпущен на свободу. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.

Ранее стало известно, что за вещество находилось в шприце, который воткнулся в ногу девочке в московском каршеринге. Экспертиза показала, что в нем был наркотик. Пострадавшая девочка уже сдала все необходимые анализы для выявления возможных заболеваний. Напомним, что поранилась несовершеннолетняя на заднем сидении арендованной машины. Сейчас полиция пытается выяснить, кто пользовался транспортным средством до столичной семьи.