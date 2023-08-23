Пытались сбежать от него: мужчина с золотыми зубами снял штаны перед детьми

Житель Ленинградской области скрутил мужчину, который обнажился перед детьми и преследовал их до дома. Эксгибициониста передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.

Несовершеннолетние повстречали извращенца в деревне Старой. На улице Верхней к девочке и ее младшей сестре подошел незнакомый мужчина с золотыми зубами. Без каких-либо объяснений он снял штаны перед школьницами и стал демонстрировать им свой половой орган. Дети испугались эксгибициониста и попытались сбежать от него.

Мужчина не пожелал скрыться и начал преследовать жертв. Когда девочки оказались у родного дома, на улице появился отец одной из них. Глава семейства скрутил мужчину и вызвал на место стражей порядка. Прибывшие правоохранители задержали эксгибициониста. Им оказался гражданин иностранного государства. На время выяснения обстоятельств случившегося его поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Удмуртии местный житель надругался в собственном гараже над девочками 12 и 13 лет. Жертвами стали подруги его падчерицы.