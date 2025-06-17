В Подмосковье 10-месячный малыш впал в кому из-за плова отца с азиатской специей

В Подмосковье госпитализировали 10-месячного ребенка. Он впал в кому после того, как отец накормил его пловом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина приготовил для своего маленького сына обед. Однако после еды малышу резко стало плохо. В больницу ребенка доставили без сознания и с судорогами.

Врачи смогли стабилизировать состояние младенца. Он пришел в себя. Предположительно, в плове, который съел малыш, была азиатская приправа. Именно она могла стать причиной анафилактической реакции. Отмечается, что из-за попадания частиц пищи в легкие ребенка у него развилась пневмония. Состояние маленького пациента на данный момент не уточняется.

Ранее в Петербурга госпитализировали 20-летнего парня, который впервые решил убраться в своей комнате из-за претензий мамы. Россиянин надышался пылью из пылесоса и потерял сознание.

Также недавно в Якутии ребенок впал в кому после игр у реки. За его жизнь борются врачи.