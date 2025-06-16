20-летний россиянин попал в больницу после того, как мама заставила его впервые убраться в комнате

В Петербурге 20-летний парень попал в больницу после того, как начал первую самостоятельную уборку в комнате. Врачи сообщили, что он надышался пылью. Подробности публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, на уборку петербуржец решился после того, как поговорил с мамой. Женщина возмущалась, что он развел грязь в комнате. Сначала парень убрал лишний мусор, но, когда захотел справиться с пылью, вдруг потерял сознание.

Отмечается, что россиянин хотел почистить пылесос и случайно надышался содержимым мешка. Его мама вызвала скорую помощь, когда заметила, что у сына идет кровь изо рта и носа. Пострадавшего госпитализировали. В больнице рассказали, что во время уборки пациент серьезно повредил слизистую. Ему назначили лечение, которое займет две недели.

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