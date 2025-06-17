За его жизнь борются врачи: двухлетний мальчик впал в кому в гостях у бабушки и дедушки

В Якутии двухлетнему мальчику потребовалась экстренная медицинская помощь. Ребенок впал в кому после игры у реки, передает SakhaDay.

Несовершеннолетний находился у бабушки и дедушке на отдыхе в селе Ытык-Кюель. Дом пожилой пары расположен на берегу реки. По информации журналистов, мальчик выбежал за ограждение и в какой-то момент скатился в водоем.

Когда взрослые отправились на поиски малыша, то нашли его зацепившимся за корягу в воде. Несовершеннолетнего достали на берег — в больницу он попал в тяжелом состоянии.

Сейчас маленький пациент находится в коме; за его жизнь борются врачи. Этим летом мальчику должно исполниться три года. Семья, в которой воспитывается ребенок, благополучная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее в Ленобласти пятилетний мальчик впал в кому. Дошкольник отдыхал в гостях у бабушки.