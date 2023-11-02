В Петербурге чаепитие завершилось для 8-месячной девочки реанимацией с ожогами

В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку с ожогами кипятком. По словам матери ребенка, она случайно опрокинула на нее стакан с чаем.

По данным Фонтанки, сразу после произошедшего женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики выявили у малышки термические ожоги второй и третьей степени.

Вместе с матерью девочку отвезли в больницу, где врачи диагностировали поражение кипятком 10% тела. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел аналогичный случай, годовалый ребенок опрокинул кружку, в которую налили кипяток. Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него выявили 15% ожогов тела. Пострадали подбородок, предплечье и бедра.

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