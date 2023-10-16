В Петербурге мать случайно напоила сына йодом вместо сиропа от кашля

Жительница Санкт-Петербурга перепутала лекарства и случайно напоила заболевшего сына йодом вместо сиропа от кашля. Школьнику потребовалась срочная помощь врачей из-за невнимательности матери.

Поняв, что произошла ошибка, женщина сразу же вызвала скорую помощь. Приехавшие в Приморский район медики госпитализировали 11-летнего мальчика. В ходе обследования у него диагностировали ожог пищевода.

В настоящее время школьник находится в состоянии средней тяжести, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает Фонтанка.

Ранее мы писали, что жителя Московского района Санкт-Петербурга госпитализировали с ожогами кипятком. Пострадавшего 23-летнего парня привезли в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с термическими травмами правой стороны лица и плеча. При этом он не смог вспомнить, что произошло. Полиция проводит проверку.

Сообщалось также, что в городе Чебаркуль Челябинской области в помещении бассейна произошел выброс хлора. В результате пострадал ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.