Годовалый ребёнок опрокинул на себя кружку с кипятком и получил 15% ожогов тела

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок опрокинул кружку, в которую налили кипяток. Мальчика доставили в реанимацию.

Подробности сообщает сайт 78.ru.

Инцидент произошел 15 октября в многоэтажке на Светлаковском проспекте. Ребенок уронил кружку с горячей водой на себя. В тяжелом состоянии его увезли в реанимацию.

У мальчика обнаружили 15% ожогов тела. Пострадали подбородок, предплечье и бедра.

Ранее в Одинцово 63-летняя женщина отправилась в сауну с бывшим мужем, но перепутала краны и обварилась кипятком. Она получила множественные ожоги лица и тела. Пострадавшую доставили в реанимацию, но спасти жизнь пожилой пациентки не получилось.

До этого в Петербурге от горячей воды умерла 95-летняя женщина. Она налила в ванну слишком горячую воду и погрузилась в нее. Выбраться из ванны женщина не смогла – перелезть через бортик не получилось в силу возраста.