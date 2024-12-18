В Петербурге женщина избила беременную соседку в лифте

В Петербурге беременная девушка попала в больницу после жестокого избиения. Как сообщает канал 78.ru, на нее в лифте напала соседка.

Инцидент произошел в доме на проспекте Королева. По данным канала, 50-летняя женщина набросилась на девушку, ударила ее по лицу и оттаскала за волосы. Пострадавшую госпитализировали с угрозой выкидыша.

Как сообщается, срок беременности девушки составляет 19−20 недель. После осмотра ее отпустили домой, диагностировав ушибы мягких тканей головы. Она уже написала заявление в полицию.

Ранее в Москве прохожий избил беременную женщину, которую перед этим назвал матрешкой. Он нанес потерпевшей несколько ударов железной арматурой прямо по животу.

Незадолго до этого в Челябинске 63-летний мужчина с мачете набросился на соседей из-за шума.