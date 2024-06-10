Назвал матрешкой и избил: мужчина напал на беременную женщину в платке

В Москве прохожий избил беременную женщину, которую перед этим назвал матрешкой. Сейчас врачи спасают жизнь ребенку россиянки. Ее малыш не шевелится. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник рассказал, что неизвестный подошел к 21-летней жительнице столицы у станции метро «Домодедовская», когда она была вместе с мамой. У женщины был платок, который привлек внимание мужчины. Он назвал ее матрешкой, после чего немного поругался с россиянками и ушел.

Через какое-то время незнакомец вернулся весь в крови с металлическим прутом в руках. Как сообщил источник, он обвинил женщин в том, что его избили из-за них, а после напал на них. Беременную он несколько раз ударил по животу.

После случившегося пострадавшую госпитализировали. Врачи спасают жизнь ее ребенка. У него прощупывается пульс, но движения нет.

Нападавшего задержали. Им оказался 63-летний не судимый россиянин.

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