«Пожалуйста, не надо!»: учитель английского языка накинулся с огромным мачете на соседей

Сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего жителя Челябинска, который набросился на людей с мачете. Мужчине не понравились шумные посиделки соседей во дворе, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, челябинцем, который едва не устроил расправу, оказался местный учитель английского языка из техникума. Он бросился в сторону людей с полуметровым тесаком в руке, несмотря на возгласы женщин и детей «пожалуйста, не надо!»

Через некоторое время на место инцидента прибыли полицейские. Они задержали агрессивного мужчину и доставили его в отдел.

«Он задержан, находится в отделе полиции Курчатовский, на него составлен протокол о мелком хулиганстве», — передает 360.ru со ссылкой на правоохранителей.

Ранее в Подмосковье выпускник напал с мачете на бывшую девушку. Также в результате нападения пострадал ее новый ухажер.