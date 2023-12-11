В Петербурге заключенный насмерть забил палкой сокамерника

В Санкт-Петербурге в исправительной колонии № 6 заключенный до смерти избил 66-летнего сокамерника. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, вечером 10 декабря между заключенными произошла ссора, в результате которой 24-летний молодой человек сломал старшему сокамернику несколько ребер и нанес множество гематом. В результате полученных травм 66-летний россиянин скончался.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что погибший отбывал наказание за расправу, а нападавший оказался в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений.

Теперь молодому человеку грозит новое наказание.

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