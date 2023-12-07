Россиянин Александр Винник отравился в американской тюрьме

Гражданин России Александр Винник, находящийся в СИЗО «Санта-Рита» в Калифорнии по подозрению в отмывании до 9 млрд долларов с рухнувшей биржи BTC-e, столкнулся с пищевым отравлением. Об этом пишет RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Как признался Мельников, ЧП произошло 1 декабря. Винник почувствовал недомогание после приема тюремной пищи, фасоли и рыбы. Вдобавок у россиянина наблюдаются признаки обезвоживания.

Причина отравления Винника по-прежнему неизвестна. При этом собеседник RT подчеркнул, что необходимую медицинскую помощь Виннику в СИЗО не оказали, однако после вмешательства адвокатов американская сторона все-таки предоставила ему «пару таблеток». Уточняется, что россиянин страдает от ряда хронических заболеваний.

Кроме того, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека напомнил, что по закону США, Винника не должны содержать в СИЗО более 10 месяцев, но держат уже полтора года. По его мнению, обвиняемого следует перевести из СИЗО под домашний арест.

Напомним, Александра Винника арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили мужчину в отмывании до 9 млрд долларов через биржу криптовалют.

Через два года гражданин РФ был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия. Судебный процесс против Винника в США состоится 30 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в Находке Приморского края двум 12-летним школьницам потребовалась госпитализация после отравления алкоголем.