Чемпиону мира по самбо Мачиеву дали 15 лет за убийство росгвардейца

Чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев получил 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Дагестан.

Уточняется, что в ночь на 18 ноября 2018 года возле ресторана в Махачкале случилась перестрелка, в ходе которой застрелили лейтенанта Росгвардии. В региональном управлении СК РФ заявляли, что силовик попытался пресечь групповой конфликт, но получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

Одним из подозреваемых в убийстве стал Мачиев, который также получил огнестрельное ранение и оказался в больнице в тяжелом состоянии. Как только спортсмену стало лучше, его задержали и арестовали.

В марте 2021 года самбист был оправдан на основании решения присяжных, после чего покинул территорию России. Тем не менее вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Теперь Мачиев заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Известно, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания самбиста.

Ранее в Новосибирской области суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, зарезавшему сожительницу.