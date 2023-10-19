В Петербурге задержали мужчину, надругавшегося над двумя школьниками в метро

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который надругался над двумя школьниками в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Телеграм-канал ГСУ СК РФ по городу.

Мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении двух 12-летних школьников в вагоне метро от станции «Гостиный двор» до станции «Площадь Александра Невского».

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Отмечается, что задержанный был уже ранее судим за аналогичное преступление.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки поймали мигранта-педофила и сдали полиции. Молодые люди были свидетелями того, как иностранец развращал ученицу седьмого класса. Приезжий совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней на протяжении двух дней. В итоге подростки сообщили о преступлении в полицию.

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