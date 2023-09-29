Развращал ученицу седьмого класса: подростки поймали мигранта-педофила и сдали полиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, который подозревается в совращении семиклассницы в Петербурге. В отделение полиции предполагаемого преступника передали подростки, пишет 78.ru.

Группа юных жителей Северной столицы поймала гражданина Узбекистана, накануне, 28 сентября, у одного из жилых домов на улице Дыбенко. Молодые люди были свидетелями того, как иностранец развращал ученицу седьмого класса. Приезжий совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней на протяжении двух дней. В итоге подростки сообщили о преступлении в полицию.

Стражи порядка оперативно отреагировали на обращение и произвели задержание уроженца Узбекистана. Его поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося была организована доследсвтенная проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге работника крупной табачной фирмы заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки.