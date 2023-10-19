«Это профессия для женщин с мужским характером»: интервью с путевой обходчицей метрополитена
Обходчица метрополитена рассказала о рабочих буднях и мифах о гигантских крысах.
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Мало кто знает, что когда закрывается метро, на дежурство выходят сотни сотрудников, которые делают все, для того, чтобы поезда ходили без происшествий, а мы доезжали на работу без опозданий.
Одна из самых важных и ответственных должностей в метро — путевой обходчик. Именно они отвечают за состояние дорожного полотна, по которому движутся поезда. Удивительно, но в большинстве путевыми обходчиками работают женщины. «Страсти» на анонимной основе поговорили с сотрудницей, которая половину жизни отдала работе в метро. О ночных сменах с ключом наперевес — в нашем материале.
Как давно вы в этой профессии и как нашли работу?
Первый раз я пришла помощницей дежурной, лет, наверное, 28 назад. 19 лет я уже работаю путевой обходчицей. Я пришла по рекомендации соседки, которая раньше работала машинисткой. Это было много лет назад, когда еще в машинисты брали женщин. Кстати, она была самой последней женщиной среди тех машинисток. Потом ее списали в ДДЭ (дежурный диспетчер эксплуатации, — прим. «Страсти»).
Сложно ли было устроиться?
Тогда было сложно, приходили все в основном по знакомству.
Можете описать свой обычный рабочий день? Во сколько приходите, что делаете?
В 2:15, когда снимают напряжение с контактного рельса, я спускаюсь со всеми инструментами и оборудованием в тоннель. Обходчики — это глаза и уши метро. Они должны видеть все, на них большая ответственность. Мы проверяем рельсы, скрепления, целостность металла. Работа тяжелая, некоторые девушки приходят к нам покрасоваться, но надолго не задерживаются. Тут работа требует вложений сил, это не подиум. Многие недооценивают себя.
А какие инструменты у вас с собой?
У нас большой ключ, весит примерно 6 кг. Еще фонарь, путевой молоток для остукивания стыков, лупа, зеркало, линейка для замера зазоров на стыках и журнал путевого обходчика.
Какое расстояние проходите за день?
У кого-то два перегона бывает за ночь. Вообще перегоны разные по протяженности, бывают по 2 км. В общей сложности за ночь мы ходим обычно 5 км.
Есть ведь особые требования к здоровью обходчиков. Неужели если плохое здоровье, могут уволить?
Мы проходим медкомиссию раз в год, сейчас это ужесточили. Уволить из-за здоровья не могут. Если человек долго проработал, естественно, он не может иметь идеальное зрение, например. Сейчас допустимы очки. Но раньше с очками в нашу службу не брали. Еще очень важен слух. Нужно хорошо различать звуки — это твоя техника безопасности.
Вы работаете по нестандартному графику, как реагируют на него ваши домашние? Днем должна быть полная тишина?
На такой график идут люди, у которых маленькие дети или внуки, чтобы утром и днем ты был свободен. Конечно, мы должны хорошо высыпаться, потому что на работу выходить в плохом самочувствии у нас запрещено. Кстати, иметь вторую работу у нас тоже нельзя.
Как относятся к вашей необычной профессии друзья не из метрополитена?
Сложно сказать. Я про свою профессию никому не рассказывала долгое время. Не знаю почему, не нравится мне об этом распространяться. Это чисто мой характер.
На работу с макияжем?
А это важно? (смеется, — прим. «Страсти») Это зависит от человека. Я раньше по молодости не выходила без макияжа даже мусор выносить. Работа пыльная конечно, кожа страдает, мучаются ноги. У нас не даром обувь кожаная.
В вашей профессии же есть класс вредности?
Да, сейчас правда вредность частично убрали.
История метрополитена пропитана мистикой, замечали когда-нибудь что-то потустороннее?
Я — нет, но метро — это мистическая территория. Тут либо выкидывает человека сразу, либо затягивает на много лет. У меня такой характер, я не из тех, кто вяжет, готовит. Конечно, я этим занимаюсь, но это не по моей душе. Это профессия для женщин, которые имеют мужской характер. Для сильных. Вот эта структура внутри, она живая. Те же самые рельсы из-за перепада температур имею свойство сжиматься. Кстати, метрополитен ведь был построен на костях, еще в 30-е. Это и есть живая субстанция. Говорят есть поезд-призрак, который увозит пассажиров в неизвестном направлении. Я честно говоря, в это не верю.
Нам все рассказывают про гигантских крыс, которые живут в тоннелях, это то хоть правда?
Никаких крыс вообще нет, они все на улице. Это бред, ни гигантских, ни маленьких, никого.
Среди путевых обходчиков есть мужчины?
Есть конечно. Сейчас очень много молодых ребят. Раньше, правда, мужчин не было.
У вас все равно по большей части в метро работают мужчины. Тяжело ли в таком коллективе работать?
В коллективе вообще тяжело, потому что он редко когда бывает нормальный и сплоченный. Раньше люди были проще и лучше. Теперь жизнь заставляет их не держать свое слово, не быть порядочными.
А зарплаты хватает на жизнь?
В связи с постоянным подорожанием, конечно, тяжеловато. Все-таки работа тяжелая — мы находимся в замкнутом пространстве, даже психологически это не каждый выдержит. Но раньше мы очень хорошо получали, по тем временам, лет 15 назад. За выслугу лет доплачивают, но все равно не хватает денег.
Вы проработали почти 30 лет, не думаете уходить на отдых?
А на пенсию разве можно прожить? Конечно, тяжело тянуть до преклонного возраста. Здоровье уже стало не то, да и я считала себя довольно крепкой дамой, сейчас уже нет. Выползают все болячки. Не могу сказать, насколько меня еще хватит.