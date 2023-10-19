«Это профессия для женщин с мужским характером»: интервью с путевой обходчицей метрополитена

Мало кто знает, что когда закрывается метро, на дежурство выходят сотни сотрудников, которые делают все, для того, чтобы поезда ходили без происшествий, а мы доезжали на работу без опозданий.

Одна из самых важных и ответственных должностей в метро — путевой обходчик. Именно они отвечают за состояние дорожного полотна, по которому движутся поезда. Удивительно, но в большинстве путевыми обходчиками работают женщины. «Страсти» на анонимной основе поговорили с сотрудницей, которая половину жизни отдала работе в метро. О ночных сменах с ключом наперевес — в нашем материале.

Как давно вы в этой профессии и как нашли работу?

Первый раз я пришла помощницей дежурной, лет, наверное, 28 назад. 19 лет я уже работаю путевой обходчицей. Я пришла по рекомендации соседки, которая раньше работала машинисткой. Это было много лет назад, когда еще в машинисты брали женщин. Кстати, она была самой последней женщиной среди тех машинисток. Потом ее списали в ДДЭ (дежурный диспетчер эксплуатации, — прим. «Страсти»).

Сложно ли было устроиться?

Тогда было сложно, приходили все в основном по знакомству.

Можете описать свой обычный рабочий день? Во сколько приходите, что делаете?

В 2:15, когда снимают напряжение с контактного рельса, я спускаюсь со всеми инструментами и оборудованием в тоннель. Обходчики — это глаза и уши метро. Они должны видеть все, на них большая ответственность. Мы проверяем рельсы, скрепления, целостность металла. Работа тяжелая, некоторые девушки приходят к нам покрасоваться, но надолго не задерживаются. Тут работа требует вложений сил, это не подиум. Многие недооценивают себя.

А какие инструменты у вас с собой?

У нас большой ключ, весит примерно 6 кг. Еще фонарь, путевой молоток для остукивания стыков, лупа, зеркало, линейка для замера зазоров на стыках и журнал путевого обходчика.

Какое расстояние проходите за день?

У кого-то два перегона бывает за ночь. Вообще перегоны разные по протяженности, бывают по 2 км. В общей сложности за ночь мы ходим обычно 5 км.