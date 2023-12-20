В Петербурге задержали иностранного студента, который развращал детей. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным журналистов, подозреваемым в растлении несовершеннолетних оказался студент из Эквадора. Стало известно, что 21-летний мужчина отправлял девочкам свои неприличные фотографии.

Следователям удалось задержать студента 20 декабря. Юношу поймали на улице Льва Толстого в Санкт-Петербурге. Сейчас его доставили в отделение полиции. В отношении студента из Эквадора возбудили дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия). Ему может грозить до двенадцати лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Там тренер по карате домогался маленьких девочек. Жертвами мужчины стали четыре ребенка в возрасте от 10 до 12 лет.

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