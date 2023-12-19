Снимал штаны и ублажал себя: в Подмосковье детский тренер по карате домогался маленьких девочек

В Сергиевом Посаде детский тренер по карате домогался маленьких девочек. Об этом рассказали четыре его жертвы, возраст которых от 10 до 12 лет. Подробности передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, за последние три месяца поступило несколько жалоб на мужчину, который, по словам детей, снимал перед ними штаны на улице, ублажал себя и просил их ему помочь. Предварительно, сначала он приставал к двум девочкам 6 октября, а в декабре нашел еще двух несовершеннолетних.

После того, как родители пострадавших обратились в полицию, 32-летнего подозреваемого задержали. На допросе он во всем сознался.

Известно, что мужчина работал тренером по карате, имел черный пояс. Также у него есть супруга и трое детей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

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